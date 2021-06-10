В столице Ингушетии стартовал региональный семинар-совещание территориальных органов Федеральной антимонопольной службы России
В здании администрации Главы Ингушетии в Магасе стартовал региональный семинар-совещание территориальных органов Федеральной антимонопольной службы России Северо-Кавказского и Южного федеральных округов.
В ходе встречи планируется обсудить проблемные вопросы реорганизации унитарных предприятий; реализацию Национального плана развития конкуренции; учет региональных особенностей при проведении закупок по национальным проектам в сфере строительства; проблемные вопросы субсидирования в агропромышленном комплексе.
В мероприятии принимает участие Глава Ингушетии, главы администраций и городов республики, руководители региональных министерств и ведомств, Управление контроля размещения государственного оборонного заказа ФАС России, Управление контроля строительства и природных ресурсов ФАС России, Управление контроля агропромышленного комплекса ФАС России, Правовое управление ФАС России, территориальные органы ФАС России ЮФО и СКФО, представители крупнейших производств региона, бизнес-сообщества, представители СМИ.
Председателем семинара-совещания выступает заместитель руководителя ФАС России Андрей Цыганов.
В УФАС Ингушетии особо отметили, что подобного рода мероприятие проводится впервые не только в республике, но и в СКФО в целом.