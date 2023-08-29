В столице Ингушетии территорию вдоль улицы Кулиева украсили хризантемами
Специалистами МКУ «Зеленхоз города Магас» украшена территория вдоль улицы Кулиева, сообщили в мэрии города.
Отмечается, что сотрудники предприятия вывесили хризантемы, находящиеся в кашпо. «Посадка цветов придает улице особый шарм и ухоженный вид. Они радуют глаз, создавая приятную атмосферу для всех жителей и гостей», — отметили в муниципалитете.
Администрация Магаса призвала всех граждан беречь и ценить зеленые насаждения, чтобы каждый мог наслаждаться их красотой и благополучием в созданной городской среде.