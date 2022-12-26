Муниципалитет

В столице Ингушетии установлена 20-метровая новогодняя елка

0

В центре Магаса, на площади Алания, установили главную елку, сообщает пресс-служба муниципалитета.

«Главная героиня зимы — новогодняя елка, уже готова радовать гостей. В этом году на центральной площади установили зеленую красавицу высотой 20 метров. Для ее украшения использованы светодиодные гирлянды и новогодние игрушки», — отметили в мэрии.
Градоначальник Усман Аушев проверил новогоднее оформление города и дал поручение сделать дополнительное освещение в центре столицы, для более комфортного отдыха жителей и гостей столицы.

 

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Элине Темирхановой из Ингушетии передали планшет и подарки от полпреда в СКФО
Около 190 тыс. га вредных объектов обследовали специалисты Ингушского РСЦ
Пограничники Ингушетии задержали браконьера из Владикавказа в природном заповеднике
Установлен период выплаты пенсионных накоплений
Часть жителей столицы Ингушетии останется без света
Открылся первый в мире завод по производству бензина из воды
В Ингушетии проходят детские новогодние утренники
Энергетики Ингушетии добились от неплательщиков погашения более 279 млн руб. долга
Дотационность бюджета горного села Джейрах Ингушетии снизилась почти на 40%
Доклад Банка России: о развитии туризма, притоке инвестиций и доходах бюджета Ингушетии
Свиной грипп зарегистрирован почти во всех регионах России

Главное

Яндекс.Метрика

 