В столице Ингушетии установлена 20-метровая новогодняя елка

«Главная героиня зимы — новогодняя елка, уже готова радовать гостей. В этом году на центральной площади установили зеленую красавицу высотой 20 метров. Для ее украшения использованы светодиодные гирлянды и новогодние игрушки», — отметили в мэрии.

Градоначальник Усман Аушев проверил новогоднее оформление города и дал поручение сделать дополнительное освещение в центре столицы, для более комфортного отдыха жителей и гостей столицы.