В столице Ингушетии установлены светофоры нового образца

Отмечается, что светофоры нового образца обладают более современными и эффективными функциями, что позволяет более точно регулировать движение транспорта и пешеходов. Обновленная разметка на пешеходном переходе более яркая и заметная, что способствует улучшению видимости пешеходов для водителей.

«Ограждения также были установлены с целью предотвращения случаев неправильного перехода дороги. Это позволяет обеспечить безопасное движение пешеходов и значительно увеличить пропускную способность перекрестка», — отметили в мэрии Магаса.

Администрация города продолжает работать над совершенствованием инфраструктуры и мер безопасности на всех перекрестках, чтобы обеспечить безопасность всех участников дорожного движения.