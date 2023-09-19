Муниципалитет

В столице Ингушетии установлены светофоры нового образца

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В Магасе движение на двух оживленных перекрестках на Горчханова и Чахкиева будет регулироваться светофорами нового образца, сообщила «Ингушетии» пресс-служба муниципалитета.

Отмечается, что светофоры нового образца обладают более современными и эффективными функциями, что позволяет более точно регулировать движение транспорта и пешеходов. Обновленная разметка на пешеходном переходе более яркая и заметная, что способствует улучшению видимости пешеходов для водителей.

«Ограждения также были установлены с целью предотвращения случаев неправильного перехода дороги. Это позволяет обеспечить безопасное движение пешеходов и значительно увеличить пропускную способность перекрестка», — отметили в мэрии Магаса.

Администрация города продолжает работать над совершенствованием инфраструктуры и мер безопасности на всех перекрестках, чтобы обеспечить безопасность всех участников дорожного движения.

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