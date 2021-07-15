В столице Ингушетии ужесточили меры по противодействию распространению вируса COVID-19

Также ограничено проведение свадебных мероприятий в помещениях организаций общественного питания (дома торжеств, банкетные залы, рестораны, кафе и т. п.) площадью менее 400 кв. м при одновременном количестве гостей более 100 человек и исходя из расчета 1 человек на 4 квадратных метра.

Как сообщили газете «Ингушетия» в мэрии Магаса, эти меры приняты с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции.