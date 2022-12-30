Актуально

В столице Ингушетии в новогоднюю ночь будет ограничено движение транспорта

0

В столице Ингушетии в новогоднюю ночь будет ограничено движение транспорта, сообщает пресс-служба МВД по республике.

Отмечается, что в городе Магасе с 17 часов 31 декабря до 02.00 мск 1 января 2023 года будет запрещено движение транспорта по проспекту Идриса Зязикова на участке от пересечения с улицей Али Горчханова до пересечения с улицей Кайсына Кулиева.

Сделано это в целях обеспечения безопасности граждан, участвующих в праздничных мероприятиях.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В селе Долаково Ингушетии устраняют прорывы водопровода
«Единая Россия» объявила конкурс «Лучший зимний двор России»
В Ингушетии прошел всероссийский экологический форум «Вызовы нового времени»
Судебные приставы Ингушетии передали детям с ОВЗ новогодние подарки
Более 3 тыс. жителей Ингушетии приняли участие в онлайн-зачете по финансовой грамотности
В городе Сунже Ингушетии стартовала акция «Полицейский Дед Мороз»
Энергетики призвали жителей Ингушетии соблюдать правила безопасности в праздничные дни
Дети военнослужащих из Малгобекского района Ингушетии получили подарки
Почетного звания удостоен руководитель комитета по спорту и туризму Малгобекского района
В Ингушетии вручили жилищные сертификаты двум семьям из Херсонской области
Гран-при кинофестиваля «Золотая башня» в Ингушетии завоевал художественный фильм «Небо»

Главное

Яндекс.Метрика

 