В столице Ингушетии в новогоднюю ночь будет ограничено движение транспорта

Отмечается, что в городе Магасе с 17 часов 31 декабря до 02.00 мск 1 января 2023 года будет запрещено движение транспорта по проспекту Идриса Зязикова на участке от пересечения с улицей Али Горчханова до пересечения с улицей Кайсына Кулиева.

Сделано это в целях обеспечения безопасности граждан, участвующих в праздничных мероприятиях.