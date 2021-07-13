Вандализм

В столице Ингушетии вандалы сломали скамейки на площади близ 100-метровой башни Согласия

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В Магасе вандалы сломали скамейки на площади близ 100-метровой башни Согласия, в связи с этим и другими подобными случаями мэр города обратился к гостям и жителям столицы республики с призывом пресекать вандализм в любом проявлении.

«Обеспечить долгосрочное использование городского имущества — наша общая задача! Призываю вас беречь наш город», — говорится в обращении мэра Усмана Аушева. Он поручил в кратчайшие сроки устранить учинённые вандалами разрушения, обнаруженные в ходе очередного обхода по городу.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба администрации города, специалисты оперативно провели работу по ремонту скамеек. Осталось только обработать защитным составом и покрыть их лаком.

«Благоустройство общественных территорий проводится для того, чтобы горожане жили в хороших условиях, комфортно гуляли и отдыхали», — подчеркнул Усман Аушев.

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