В столице Ингушетии ведется борьба с несанкционированными свалками

В одном из микрорайонов города недобросовестные жители складировали мусор в неположенном месте, хотя по всему Магасу установлены новые мусорные контейнеры для сбора и вывоза ТБО.

Власти столицы призывают всех жителей бережно относиться к городу.

«От нас самих в первую очередь зависит внешний вид и комфорт города, в котором мы живем», — отметили в мэрии.