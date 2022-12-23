В столице Ингушетии ведется борьба с несанкционированными свалками

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В Магасе в результате самовольного сброса твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора образуются несанкционированные свалки, сообщает пресс-служба муниципалитета

В одном из микрорайонов города недобросовестные жители складировали мусор в неположенном месте, хотя по всему Магасу установлены новые мусорные контейнеры для сбора и вывоза ТБО.

Власти столицы призывают всех жителей бережно относиться к городу.

«От нас самих в первую очередь зависит внешний вид и комфорт города, в котором мы живем», — отметили в мэрии.

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