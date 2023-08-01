Капремонт

В столице Ингушетии ведется капремонт гимназии «Марем»

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В столице Ингушетии ведется капремонт гимназии «Марем». Средства на это выделил благотворительный фонд «Сафмар» предпринимателя и мецената Микаила Гуцериева, сообщает пресс-служба Главы и правительства региона.

За 20 лет проблем в образовательном учреждении накопилось немало: неработающее отопление, забитые канализационные трубы, прогнивший паркет в коридорах и классах. Частично тому виной периодическое подтопление подвала. Прорыв труб, по словам завхоза школы, явление тут привычное. 

Прочистка, ремонт, а также частичная замена отопления, установка новой вентиляционной системы, замена канализации, демонтаж старых труб — вот основной фронт работ, который планируется здесь провести в ближайшее время.

Главный акцент рабочие сделают на отопительной системе, чтобы в холодное время года дети были в тепле и уюте. Очень скоро все эти острые вопросы, которые доставляли немало хлопот педагогам и учащимся, останутся в прошлом. Завершить все работы планируют к началу учебного года.

Напомним, что гимназия была построена на средства того же Микаила Гуцериева и капремонт проводится в рамках ранее достигнутых договоренностей между меценатом и Главой республики Махмуд-Али Калиматовым.

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