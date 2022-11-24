Электроснабжение

В столице Ингушетии ведутся работы по дополнительному освещению улиц

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По поручению главы администрации Магаса Усмана Аушева в столице Ингушетии начаты работы по дополнительному освещению и оформлению улиц.

Сотрудники МКУ «Электросети города Магаса» продолжают осуществлять контроль и проверку различных объектов освещения, сообщили газете «Ингушетия» в мэрии города.

В настоящее время ведется монтаж светодиодных растяжек из лампочек над дорогой на улице Боты Гагиева, далее работы продолжатся на улице Кайсына Кулиева.

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