В столице Ингушетии ведутся работы по дополнительному освещению улиц
По поручению главы администрации Магаса Усмана Аушева в столице Ингушетии начаты работы по дополнительному освещению и оформлению улиц.
Сотрудники МКУ «Электросети города Магаса» продолжают осуществлять контроль и проверку различных объектов освещения, сообщили газете «Ингушетия» в мэрии города.
В настоящее время ведется монтаж светодиодных растяжек из лампочек над дорогой на улице Боты Гагиева, далее работы продолжатся на улице Кайсына Кулиева.