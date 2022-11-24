В столице Ингушетии ведутся работы по дополнительному освещению улиц

Сотрудники МКУ «Электросети города Магаса» продолжают осуществлять контроль и проверку различных объектов освещения, сообщили газете «Ингушетия» в мэрии города.

В настоящее время ведется монтаж светодиодных растяжек из лампочек над дорогой на улице Боты Гагиева, далее работы продолжатся на улице Кайсына Кулиева.