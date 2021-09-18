В столице Ингушетии впервые проголосовала восемнадцатилетняя жительница города

«Я голосую впервые — исполняю свой гражданский долг», — отметила Дали Бекова. Как пояснила девушка, кандидат должен в первую очередь поддерживать обратную связь со своими избирателями в соцсетях, а также быть очень активным и трудолюбивым, чтобы люди могли видеть результаты его трудов.

Представитель мэрии Магаса поздравил юную избирательницу и вручил ей подарок.