В столице Ингушетии выявляли нахождение подростков ночью на улицах без родителей

Как сообщает Телеграм-канал администрации города, на ночной рейд по излюбленным местам отдыха местной молодежи патрулирующая группа выходит согласно утвержденному графику.

Данные мероприятия проводятся в интересах самих подростков — чтобы уберечь их от преступных посягательств или не дать им самим оступиться. Но главное — важно достучаться до старших, родителей и законных представителей несовершеннолетних, кому законом прописана обязанность по воспитанию детей.

В ходе рейда осуществлена проверка территорий парка, скверов, точки общепита, досугово-развлекательные центры.