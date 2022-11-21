Рейд

В столице Ингушетии выявляли нахождение подростков ночью на улицах без родителей

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Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав проведен рейд совместно с сотрудниками полиции отделения МВД России по городу Магасу по профилактике нахождения несовершеннолетних в ночное время без родителей или законных представителей в общественных местах.

Как сообщает Телеграм-канал администрации города, на ночной рейд по излюбленным местам отдыха местной молодежи патрулирующая группа выходит согласно утвержденному графику.

Данные мероприятия проводятся в интересах самих подростков — чтобы уберечь их от преступных посягательств или не дать им самим оступиться. Но главное — важно достучаться до старших, родителей и законных представителей несовершеннолетних, кому законом прописана обязанность по воспитанию детей.

В ходе рейда осуществлена проверка территорий парка, скверов, точки общепита, досугово-развлекательные центры.

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