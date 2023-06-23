Рейд

В столице Ингушетии выявляли нахождения подростков на улицах в ночное время

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В рамках межведомственного оперативного профилактического мероприятия «Подросток» сотрудники КДН и ЗП администрации города Магаса совместно с сотрудниками правоохранительных органов провели рейдовые мероприятия по профилактике нахождения подростков в ночное время в общественных местах.

Как сообщает Телеграм-канал муниципалитета, в ходе рейда были проверены излюбленные места массового отдыха местной молодежи в ночное время. Проведены беседы с подростками о правилах поведения в общественных местах и о возможных последствиях при нарушении закона.

Напомним, что в Магасе с 20 июня по 31 августа проводиться межведомственная комплексная профилактическая операция «Подросток».

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