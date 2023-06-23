В столице Ингушетии выявляли нахождения подростков на улицах в ночное время

Как сообщает Телеграм-канал муниципалитета, в ходе рейда были проверены излюбленные места массового отдыха местной молодежи в ночное время. Проведены беседы с подростками о правилах поведения в общественных местах и о возможных последствиях при нарушении закона.

Напомним, что в Магасе с 20 июня по 31 августа проводиться межведомственная комплексная профилактическая операция «Подросток».