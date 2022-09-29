В столице Ингушетии выявляют нелегальных торговцев

В торговых точках выявляются лица, работающие без оформления трудового договора, а также пресекается осуществление деятельности без разрешительных документов, сообщается в Телеграм-канале мэрии Магаса.

Отмечается, что с нарушителями проводятся разъяснительные беседы, их предупреждают об административной ответственности. Работа в данном направлении будет продолжатся.