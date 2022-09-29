Рейд

В столице Ингушетии выявляют нелегальных торговцев

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Межведомственной комиссией в столице Ингушетии проводятся рейды в целях снижения неформальной занятости населения, определения налогового потенциала.

В торговых точках выявляются лица, работающие без оформления трудового договора, а также пресекается осуществление деятельности без разрешительных документов, сообщается в Телеграм-канале мэрии Магаса.

Отмечается, что с нарушителями проводятся разъяснительные беседы, их предупреждают об административной ответственности. Работа в данном направлении будет продолжатся.

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