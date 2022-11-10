Наркотики

В столице Ингушетии задержан гражданин, находящийся в федеральном розыске

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Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Ингушетии задержали в городе Магасе гражданина, находящегося в федеральном розыске.

В ходе личного досмотра у задержанного обнаружено и изъято 0,93 грамма наркотического средства «мефедрон».

В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК России (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов...).

Мужчина водворен в ИВС за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, сообщает пресс-служба МВД по республике.

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