В столице Ингушетии запустили школу креативных индустрий

«Сегодня важный этап развития образования и культуры в Ингушетии получил свое воплощение в открытии первой в республике школы креативных индустрий. Это без преувеличения мечта любого творческого человека, а уж тем более ребенка», — написала вице-премьер в своем Телеграм-канале в четверг.

По информации Боковой, у подростков от 12 до 18 лет появилась возможность изучать искусство в прекрасно оборудованном центре, где все отвечает международным стандартам качества.

Министр отметила, что дети, посещающие кружки и секции, более успешны в школе, чаще принимают участие в олимпиадах и конкурсах и планируют поступать в вузы.

Школа креативных индустрий станет местом, где каждый школьник может развить свое креативное мышление, занять свой досуг творчеством.

В торжественной церемонии открытия принимала участие министр культуры республики Залина Льянова.

Как пояснили газете «Ингушетия» в пресс-службе Минкультуры Ингушетии, школа создана на базе Центра театра, кино и креативных индустрий в столице региона.

Там учащиеся будут осваивать три направления: звукорежиссуру, современную электронную музыку, фото- и видеопроизводство.