Благоустройство

В столице Ингушетии завершается благоустройство четырех общественных пространств

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По федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» в Магасе завершается благоустройство 4-х городских пространств — скверов по улицам 65 лет Победы, Нурсултана Назарбаева, Али Горчханова и Кайсына Кулиева. Об этом было сообщено на заседании правительства под руководством премьер-министра региона Владимира Сластенина.

Отмечается, что обустроены пешеходные дорожки, проведено озеленение, установлены освещение, скамейки, урны для мусора, столики для настольных игр. На эти цели направлено около 28 млн рублей.

«Ключевая идея этой программы — работать над благоустройством тех территорий, в которых заинтересованы жители, делать пространство современным, комфортным с учетом общественного запроса. Мы продолжаем последовательно улучшать облик населенных пунктов республики. Надеюсь, что жители оценят проделанную работу и будут бережно относиться к преображенным территориям», — цитирует Владимира Сластенина пресс-служба Главы и правительства республики.

Отметим, что в этом году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» в Ингушетии запланировано благоустройство 22 объектов на общую сумму 140,2 млн рублей.

Завершены работы по 11 общественным территориям в Малгобекском, Джейрахском, Назрановском, Сунженском районах, а также городах Малгобеке и Карабулаке. На завершающей стадии находятся другие 11, они будут сданы до конца года.

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