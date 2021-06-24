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В столице Ингушетии завершен ремонт покрытия проезжей части автомобильной дороги на улице Кулиева

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В Магасе благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги» завершен ремонт покрытия проезжей части автомобильной дороги на улице Кулиева, с подъездом к ГОВД от улицы Горчханова.

Этот объект стоимостью более 13 миллионов рублей является переходящим на следующий год. Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба «Ингушавтодора», в рамках первой очереди в нормативное состояние приведен участок автодороги общей протяженностью один километр, во второй очереди предусматривается ремонт участка указанной дороги протяженностью 1,77 км.

В рамках проведения ремонтных работ на дорожном участке в столице Ингушетии проведена замена асфальтобетонного покрытия, бордюрного камня, устроена разметка из термопластика. Также проведена замена дорожных знаков, осуществлён ремонт ливневой канализации.

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