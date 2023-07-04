В столице Ингушетии завершены работы по ремонту автодороги на улице Горчханова
В Магасе завершены работы по ремонту автомобильной дороги на улице Горчханова в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».
Как сообщили в мэрии города, протяженность улицы — 1,53 км. Дорожными бригадами проведены работы по фрезерованию старого покрытия, укладке нового полотна из асфальтобетонного покрытия, устройству разметки, бордюрного камня, а также уличного освещения.
На улице расположено много значимых объектов, в числе которых СОШ № 1, Минфин, Минстрой, Национальный банк и др.