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В столице Ингушетии завершены работы по ремонту автодороги на улице Горчханова

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В Магасе завершены работы по ремонту автомобильной дороги на улице Горчханова в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».

Как сообщили в мэрии города, протяженность улицы — 1,53 км. Дорожными бригадами проведены работы по фрезерованию старого покрытия, укладке нового полотна из асфальтобетонного покрытия, устройству разметки, бордюрного камня, а также уличного освещения.

На улице расположено много значимых объектов, в числе которых СОШ № 1, Минфин, Минстрой, Национальный банк и др.
 

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