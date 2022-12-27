АТК

В столичной администрации Ингушетии состоялось итоговое заседание АТК

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В рамках заседания были подведены итоги работы антитеррористической комиссии города Магаса за 2022 год, а также определены задачи на 2023 год, информирует пресс-служба муниципалитета.

Было отмечено, что основными направлениями деятельности АТК были усиление разъяснительной работы с молодежью о непринятии идеологии терроризма и экстремизма, а также реализация мероприятий по антитеррористической защищенности объектов массового скопления людей.

Специалисты АТК выступили по вопросам о мерах по недопущению террористических и экстремистских проявлений, обеспечению безопасности и о мерах по противопожарной безопасности в период подготовки и проведения новогодних праздников.

В завершение заседания было подчеркнуто, что на сегодняшний день нет задачи более важной, чем профилактика терроризма и экстремизма.

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