В столичной администрации Ингушетии состоялось итоговое заседание АТК
В рамках заседания были подведены итоги работы антитеррористической комиссии города Магаса за 2022 год, а также определены задачи на 2023 год, информирует пресс-служба муниципалитета.
Было отмечено, что основными направлениями деятельности АТК были усиление разъяснительной работы с молодежью о непринятии идеологии терроризма и экстремизма, а также реализация мероприятий по антитеррористической защищенности объектов массового скопления людей.
Специалисты АТК выступили по вопросам о мерах по недопущению террористических и экстремистских проявлений, обеспечению безопасности и о мерах по противопожарной безопасности в период подготовки и проведения новогодних праздников.
В завершение заседания было подчеркнуто, что на сегодняшний день нет задачи более важной, чем профилактика терроризма и экстремизма.