В столичной администрации Ингушетии состоялось итоговое заседание АТК

Было отмечено, что основными направлениями деятельности АТК были усиление разъяснительной работы с молодежью о непринятии идеологии терроризма и экстремизма, а также реализация мероприятий по антитеррористической защищенности объектов массового скопления людей.

Специалисты АТК выступили по вопросам о мерах по недопущению террористических и экстремистских проявлений, обеспечению безопасности и о мерах по противопожарной безопасности в период подготовки и проведения новогодних праздников.

В завершение заседания было подчеркнуто, что на сегодняшний день нет задачи более важной, чем профилактика терроризма и экстремизма.