Акция

В стометровой башне Согласия в Ингушетии написали этнографический диктант

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В стометровой башне Согласия в столице Ингушетии написали этнографический диктант. В международной просветительской акции из-за эпидемиологической ситуации приняли участие 20 человек, в том числе — исполняющий обязанности первого заместителя главы правительства региона Магомед Евлоев.

В Магасе акция «Большой этнографический диктант», как и во всех регионах страны, началась накануне в 10 часов утра. В тронном зале одной из главных достопримечательностей республики улучшить свои познания о традициях народов России и проверить уровень этнокультурной грамотности собрались как представители органов власти, так и жители города, волонтеры, представители национально-культурных автономий. Мероприятие прошло с соблюдением дистанции и масочного режима. Количество участников составило более 20 человек, сообщает пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.

«Этнодиктант — это еще один способ узнать народы нашей страны, в том числе, живущих по соседству, ознакомиться с их традициями, культурой и бытом. Уверен, акция повысит интерес, особенно молодого поколения, к изучению своих корней и истории родины», — подчеркнул Евлоев.

На прохождение 30 заданий отводится 45 минут, где максимальная сумма баллов равна 100. 20 вопросов составляют общефедеральную часть, остальные 10 — уникальны для каждого региона страны.

Написать диктант до конца недели можно и онлайн на сайте www. miretno. ru. Все желающие, включая жителей зарубежных стран, могут стать участниками и пройти его на русском, английском и испанском языках.

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