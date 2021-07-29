В студии художественного слова «Выдох» читали стихи Лермонтова

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В студии художественного слова «Выдох» Дома культуры сельского поселения Зязиков-Юрт прошла акция «Читаем вместе стихи поэта», приуроченная к 180-летию со дня гибели Михаила Юрьевича Лермонтова, сообщила пресс-служба Республиканского дома народного творчества Ингушетии.

Руководитель студии Тамара Чаниева рассказала школьникам о судьбе и творчестве поэта. Ребята читали стихи «Тучи», «Утёс», «Родина», «Парус» и другие.

«Конечно, за редким исключением, стихи Лермонтова для понимания и осознания непросты и ближе людям, пережившим некоторые метания и сложности в судьбе. Но ритм, красота стиха завораживает поневоле и самых юных читателей. Надо сказать, что повод вспомнить и прочесть поэта-классика в необычной обстановке был ребятам весьма полезен», — отметила Тамара Чаниева.

В рамках встречи дети посмотрели также подборку видеоматериалов о Лермонтове «Выстрел за вами, поручик!».

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