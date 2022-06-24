Горячая линия

В СУ СКР по Ингушетии действует «горячая линия» для беженцев из Донбасса

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В следственном управлении СКР по Ингушетии организована круглосуточная горячая телефонная линия по оказанию помощи лицам, прибывшим в республику из Донецкой и Луганской народных республик, и Украины. Обращения людей, которые столкнулись со сложностями в решении насущных вопросов налаживания нормальной жизни, принимаются круглосуточно по телефону 8 (8734) 55-02-42.

Созданная «горячая линия» позволит беженцам в оперативном режиме получить консультацию и содействие в решении насущных вопросов: проживания, трудоустройства, получения социальных выплат, медицинского обеспечения, образования, приобретения гражданства, сообщает пресс-служба ведомства.

Обращения по вопросам оказания помощи беженцам, соблюдения их прав и законных интересов, особенно несовершеннолетних, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, пожилых людей, инвалидов и ветеранов, прибывших на территорию республики, можно также направить на официальный сайт следственного управления https://ingushetia.sledcom.ru/, а также аккаунт в социальной сети ВКонтакте https://vk.com/sledcoming и Телеграм-канал https://t.me/su_skr06.

Граждане также могут записаться на личный прием к руководству следственного управления, обратившись в отдел по приему граждан и документационному обеспечению по телефону: 8 (8734) 55-02-30, сотрудники которого разъяснят порядок приема и организуют встречу в удобное для заявителя время, или прийти лично в следственное управление по адресу: г. Магас, ул. Д. Мальсагова, д. 23.

Отдел по приему граждан и документационному обеспечению работает с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00.

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