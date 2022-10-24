В СУ СКР по Ингушетии открыта круглосуточная прямая линия для мобилизованных и их семей

Номер телефона 8 (8734) 55 02 42, линия работает в круглосуточном режиме.

«Единая телефонная линия для указанных граждан позволит в оперативном режиме получить консультацию, содействие в защите их прав и решении возникающих вопросов», — отметили в пресс-службе ведомства.

Ранее, в Следственном комитете России по поручению председателя ведомства Александра Бастрыкина открыли «горячую линию» для участников специальной военной операции, мобилизованных военнослужащих и членов их семей. Обратиться в ведомство граждане могут по многоканальному телефону — 8-800-100-12-60 (цифра 5 в голосовом меню).

Также Бастрыкин поручил руководителям территориальных следственных управлений и Главного военного следственного управления СК России создать аналогичные каналы связи.