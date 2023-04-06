В Сунже Ингушетии досрочно закончили противопаводковые мероприятия по расчистке русла реки

Как сообщили в ведомстве, дорожники проводили работы по очистке подмостовой зоны от нанесённых корчей и мусора в Сунженском районе (ул. Бояджиева).

Отмечается, что все работы проводились для обеспечения безопасности работы мостов, для предупреждения аварийных ситуаций и для предотвращения возможного подтопления прилегающих населённых пунктов во время весенних паводков.