В Сунже Ингушетии досрочно закончили противопаводковые мероприятия по расчистке русла реки

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С привлечением сил Минавтодора Ингушетии досрочно закончены противопаводковые мероприятия по расчистке русла реки Сунжа.

Как сообщили в ведомстве, дорожники проводили работы по очистке подмостовой зоны от нанесённых корчей и мусора в Сунженском районе (ул. Бояджиева).

Отмечается, что все работы проводились для обеспечения безопасности работы мостов, для предупреждения аварийных ситуаций и для предотвращения возможного подтопления прилегающих населённых пунктов во время весенних паводков.

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