В Сунже Ингушетии «Единая Россия» открыла секцию самбо

Как сообщили в пресс-службе республиканского парламента, в торжественном мероприятии приняли участие депутаты Народного Собрания Мустафа Цуров, Ахмед Дидигов, член Генерального совета партии «Единая Россия» Юсуп Богатырев, руководитель регионального исполнительного комитета партии Ибрагим Картоев.

Отмечается, что студенты колледжа провели первую показательную тренировку и продемонстрировали гостям свои навыки. Кроме того, директор пожарно-спасательного колледжа, депутат Народного Собрания РИ Муса Мархиев и президент Федерации самбо республики Ибрагим Чахкиев подписали соглашение о сотрудничестве.

«Одно из приоритетных направлений Народной программы — это развитие спорта и здорового образа жизни. Сегодня в Сунже в рамках партийного проекта „За самбо“ состоялось открытие первой секции отечественного вида спорта — самбо. Здесь есть все условия для того, чтобы ребята занимались и в будущем стали чемпионами. Такие секции планируется открыть и в других учебных заведениях», — подчеркнул Ахмед Дидигов.