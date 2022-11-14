«Единая Россия»

В Сунже Ингушетии «Единая Россия» открыла секцию самбо

0

В рамках проекта единороссов «За самбо» на базе пожарно-спасательного колледжа города Сунжа состоялось открытие секции самбо.

Как сообщили в пресс-службе республиканского парламента, в торжественном мероприятии приняли участие депутаты Народного Собрания Мустафа Цуров, Ахмед Дидигов, член Генерального совета партии «Единая Россия» Юсуп Богатырев, руководитель регионального исполнительного комитета партии Ибрагим Картоев.

Отмечается, что студенты колледжа провели первую показательную тренировку и продемонстрировали гостям свои навыки. Кроме того, директор пожарно-спасательного колледжа, депутат Народного Собрания РИ Муса Мархиев и президент Федерации самбо республики Ибрагим Чахкиев подписали соглашение о сотрудничестве.

«Одно из приоритетных направлений Народной программы — это развитие спорта и здорового образа жизни. Сегодня в Сунже в рамках партийного проекта „За самбо“ состоялось открытие первой секции отечественного вида спорта — самбо. Здесь есть все условия для того, чтобы ребята занимались и в будущем стали чемпионами. Такие секции планируется открыть и в других учебных заведениях», — подчеркнул Ахмед Дидигов.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Юные ингушские шахматисты стали призерами первенства СКФО в Нальчике
Борцы из Ингушетии успешно выступили на соревнованиях по спорту глухих в Саранске
Председатель Коммолодежи Ингушетии поделился опытом с коллегами из других регионов
В Малгобеке Ингушетии провели акцию по посадке деревьев
В Ингушетии загорелась «Газель», никто не пострадал
Прокуратура города Малгобека потребовала обеспечить безопасность пешеходных переходов близ школ
В отдаленном селе Гейрбек-Юрт Ингушетии до конца года сдадут первый ДК
Единая система мониторинга аварий на объектах ЖКХ запущена в Ингушетии
В Ингушетии за неделю на 44% снизился показатель заболеваемости Covid-19
В Ингушетии экс-чиновник сельской администрации обвиняется в незаконной выдаче земельных участков
Жителя Дагестана оштрафовали в Ингушетии за использование чужого товарного знака

Главное

Яндекс.Метрика

 