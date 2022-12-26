В Сунже Ингушетии крупные магазины обязались не поднимать цены на продукты

Как сообщили в администрации города, руководители продуктовых объектов на улице Грозненская, гастронома, «Все для дома» на улице Свердлова, «Магнита», продуктового магазина «Асам» и универсама на улице Осканова обязались не проводить наценку на товары в предновогодние и новогодние праздники.

Напомним, данные мероприятия ведутся в рамках протокольного поручения Главы Республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматова.