В Сунже Ингушетии крупные магазины обязались не поднимать цены на продукты

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В ходе выездного мероприятия сотрудником отдела экономики и финансов мэрии Сунжи Асланом Баркинхоевым проведена разъяснительная беседа с владельцами 6 крупных торговых магазинов и достигнута договоренность о недопустимости роста цен в предновогодний и новогодний периоды.

Как сообщили в администрации города, руководители продуктовых объектов на улице Грозненская, гастронома, «Все для дома» на улице Свердлова, «Магнита», продуктового магазина «Асам» и универсама на улице Осканова обязались не проводить наценку на товары в предновогодние и новогодние праздники.

Напомним, данные мероприятия ведутся в рамках протокольного поручения Главы Республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматова.

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