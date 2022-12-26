В Сунже Ингушетии крупные магазины обязались не поднимать цены на продукты
В ходе выездного мероприятия сотрудником отдела экономики и финансов мэрии Сунжи Асланом Баркинхоевым проведена разъяснительная беседа с владельцами 6 крупных торговых магазинов и достигнута договоренность о недопустимости роста цен в предновогодний и новогодний периоды.
Как сообщили в администрации города, руководители продуктовых объектов на улице Грозненская, гастронома, «Все для дома» на улице Свердлова, «Магнита», продуктового магазина «Асам» и универсама на улице Осканова обязались не проводить наценку на товары в предновогодние и новогодние праздники.
Напомним, данные мероприятия ведутся в рамках протокольного поручения Главы Республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматова.