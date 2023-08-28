В Сунже Ингушетии на улице Грозненской сооружают ливневую канализацию

Как сообщили в мэрии города, благоустроительные работы на ул. Грозненской (от Свердлова до Выгонной) активно продолжаются. В рамках комплексного благоустройства одной из самых оживленных улиц муниципалитета рабочие приступили к рытью траншеи для ливневой канализации протяжённостью 250 м.

Напомним, работы начаты в мае текущего года. Ранее на улице были проведены работы по замене ветхого водопровода, демонтажу надземного газопровода.

Администрация Сунжи выразила благодарность предпринимателям за их содействие в демонтаже построек, которые мешали проведению работ по благоустройству улицы. «Понимание и сотрудничество были важными факторами в успешной реализации данного проекта», — подчеркнули в мэрии.