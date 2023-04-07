В Сунже Ингушетии начнутся работы по благоустройству улицы Грозненской

Как отметили в мэрии города, после благоустроительных мероприятий для жителей будет создана комфортная среда.

По словам заместителя мэра муниципального образования Багаудина Сейнароева, прежде всего будут проведены работы по заземлению газопроводных труб, ремонту водопровода, устройству тротуара, укладке асфальта, обустройству парковочного пространства, установке освещения, скамеек и урн.