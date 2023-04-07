Нацпроекты

В Сунже Ингушетии начнутся работы по благоустройству улицы Грозненской

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В конце апреля текущего года в г. Сунже начнутся работы по благоустройству улицы Грозненской (от Свердлова до Выгонной) в рамках нацпроекта.

Как отметили в мэрии города, после благоустроительных мероприятий для жителей будет создана комфортная среда.

По словам заместителя мэра муниципального образования Багаудина Сейнароева, прежде всего будут проведены работы по заземлению газопроводных труб, ремонту водопровода, устройству тротуара, укладке асфальта, обустройству парковочного пространства, установке освещения, скамеек и урн.

 

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