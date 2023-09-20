В Сунже Ингушетии планируют построить новый автовокзал

Инициатором идеи выступил глава города Аслан Умаров.

После обсуждения этой инициативы с членами общественного собрания и советом старейшин, было решено запустить данный проект. Реализация проекта стала возможной благодаря совместным усилиям мэрии города и инвестора Руслана Белхароева.

По планам, новый автобусный вокзал будет располагаться на улице Суворова, на месте бывшего водоканала. Такое местоположение позволит обеспечить удобство и комфорт передвижения для всех пассажиров.

Помимо совершенствования пассажирских перевозок, открытие нового автовокзала будет способствовать снижению уровня безработицы в республике, так как появятся дополнительные рабочие места, отмечается в пресс-релизе.

«Я уверен, что этот проект сделает наш город ещё более удобным и доступным для всех его жителей и посетителей», — заявил Аслан Умаров.