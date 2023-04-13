В Сунже Ингушетии продолжается строительство школы на 720 мест

Возводят общеобразовательное учебное учреждение в рамках национального проекта «Образование». Работы начаты в июле прошлого года. Школа располагается на 2,8 гектарах земли.

На днях на объекте побывал мэр города Аслан Умаров совместно с заместителями, начальниками структурных подразделений администрации и главным специалистом подрядной организации.

В мэрии напомнили, что учебное заведение строится на месте незаконно выделенных 36 земельных участков, которые в 2022 году были возвращены в муниципальную собственность.

В настоящее время на строительной площадке работает более 50 человек, которые проводят отделочные и благоустроительные работы. Помимо учебных классов и кабинетов, школа будет включать в себя мастерские, спортзал, актовый зал, столовую и пищеблок.

На территории учреждения появится детская площадка, футбольное и баскетбольное поля, спортплощадка и площадка для отдыха. Сдача объекта планируется в декабре текущего года.