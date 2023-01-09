Чемпионат

В Сунже Ингушетии прошел чемпионат республики по стрельбе из лука

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В спортивном зале восьмой школы города Сунжи прошел чемпионат республики по стрельбе из лука, сообщили в Министерстве спорта Ингушетии.

Отмечается, что соревнования были организованы Федерацией стрельбы из лука и арбалета республики.

По итогам многочасовой стрельбы в разных классах определились следующие победители. В классе «Олимпик» на первом месте Алихан Гайрбеков, на втором — Ахмед Евлоев, на третьем — Мусса Хамхоев.

«Блочный лук»: первое место — Ислам Чапанов, второе — Лом-Али Бузуртанов, третье — Адам Султыгов.

«Баребоу»: первое место — Адам Цечоев, второе — Иса Тангиев, третье — Адам Мержоев.

«Инстинктив»: первое место — Иман Ферзаули, второе — Магомед Гуражев, третье — Зураб Аушев.

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