В Сунже Ингушетии прошел чемпионат республики по стрельбе из лука
В спортивном зале восьмой школы города Сунжи прошел чемпионат республики по стрельбе из лука, сообщили в Министерстве спорта Ингушетии.
Отмечается, что соревнования были организованы Федерацией стрельбы из лука и арбалета республики.
По итогам многочасовой стрельбы в разных классах определились следующие победители. В классе «Олимпик» на первом месте Алихан Гайрбеков, на втором — Ахмед Евлоев, на третьем — Мусса Хамхоев.
«Блочный лук»: первое место — Ислам Чапанов, второе — Лом-Али Бузуртанов, третье — Адам Султыгов.
«Баребоу»: первое место — Адам Цечоев, второе — Иса Тангиев, третье — Адам Мержоев.
«Инстинктив»: первое место — Иман Ферзаули, второе — Магомед Гуражев, третье — Зураб Аушев.