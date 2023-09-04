В Сунже Ингушетии прошел рейд по выявлению самовольного подключения к электросетям

Как сообщили в администрации муниципалитета, с каждым абонентом участники рейда провели разъяснительные беседы. В ходе контрольных мероприятий потребителям рассказали об административной ответственности, которая неминуемо грозит каждому нарушителю законодательства в области энергоснабжения.

По всем интересующим вопросам оформления земельных участков и домовладений рабочая группа попросила жителей обращаться к специалистам отдела земельных и имущественных отношений администрации г. Сунжа.