В Сунже Ингушетии прошел рейд по выявлению самовольного подключения к электросетям
Рабочая группа из представителей мэрии Сунжи и филиала «Россети Северный Кавказ» «Ингушэнерго» провела подворовый обход в поселке Восточный для выявления самовольного подключения к электрическим сетям, проверки открытия лицевых счетов и регистрации объектов недвижимости.
Как сообщили в администрации муниципалитета, с каждым абонентом участники рейда провели разъяснительные беседы. В ходе контрольных мероприятий потребителям рассказали об административной ответственности, которая неминуемо грозит каждому нарушителю законодательства в области энергоснабжения.
По всем интересующим вопросам оформления земельных участков и домовладений рабочая группа попросила жителей обращаться к специалистам отдела земельных и имущественных отношений администрации г. Сунжа.