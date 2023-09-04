Рейд

В Сунже Ингушетии прошел рейд по выявлению самовольного подключения к электросетям

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Рабочая группа из представителей мэрии Сунжи и филиала «Россети Северный Кавказ» «Ингушэнерго» провела подворовый обход в поселке Восточный для выявления самовольного подключения к электрическим сетям, проверки открытия лицевых счетов и регистрации объектов недвижимости.

Как сообщили в администрации муниципалитета, с каждым абонентом участники рейда провели разъяснительные беседы. В ходе контрольных мероприятий потребителям рассказали об административной ответственности, которая неминуемо грозит каждому нарушителю законодательства в области энергоснабжения.

По всем интересующим вопросам оформления земельных участков и домовладений рабочая группа попросила жителей обращаться к специалистам отдела земельных и имущественных отношений администрации г. Сунжа.

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