Воркаут

В Сунже Ингушетии прошел турнир по воркауту

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В городе Сунжа благотворительный фонд «Вошал» организовал турнир Street Workout среди юниоров и взрослых, сообщили газете «Ингушетия» в министерстве по внешним связям, национальной политике, печати и информации.

«Данное мероприятие состоялось в рамках реализации проекта «Индустрия спорта», для привлечения молодежи к занятиям спортом, а также снижения остроты распространения наркомании в регионе», — рассказал собеседник.

По его словам, спортивные игры прошли на новой воркаут-площадке при поддержке Миннаца республики, Фонда президентских грантов и министерства спорта региона.

В пресс-службе ведомства добавили, что в программе были предусмотрены 24 призовых места, 4 соревновательные категории и ценные подарки: смарт-часы, беспроводные наушники и пауэрбанки.

Отмечается, к участию допускались взрослые и дети от 10 лет.

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