В Сунже Ингушетии прошел турнир по воркауту

«Данное мероприятие состоялось в рамках реализации проекта «Индустрия спорта», для привлечения молодежи к занятиям спортом, а также снижения остроты распространения наркомании в регионе», — рассказал собеседник.

По его словам, спортивные игры прошли на новой воркаут-площадке при поддержке Миннаца республики, Фонда президентских грантов и министерства спорта региона.

В пресс-службе ведомства добавили, что в программе были предусмотрены 24 призовых места, 4 соревновательные категории и ценные подарки: смарт-часы, беспроводные наушники и пауэрбанки.

Отмечается, к участию допускались взрослые и дети от 10 лет.