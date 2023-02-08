В Сунже Ингушетии прошла акция, посвященная иммунизации против полиомиелита

Как отметили врачи, заболевание может поразить детей в любом возрасте, однако оно распространяется преимущественно среди ребятишек в возрасте до 5 лет.

В течение длительного времени это заболевание было настоящим бичом для родителей во многих уголках мира. Вакцина против него появилась в 1950-х годах. Стартовавшая вакцинация детей привела к сокращению заболеваемости почти на 99%.

«Большую озабоченность среди врачей вызывает факт отказов родителей от вакцинации детей. И это при том, что лекарственных препаратов против полиомиелита не существует, а вакцинация позволяет предотвратить заболевание», — подчеркнули в Минздраве республики.