В Сунже Ингушетии прошла акция, посвященная иммунизации против полиомиелита
В детской поликлинике города Сунжа прошла акция, призывающая к иммунизации против полиомиелита, в частности специалисты рассказали родителям о профилактике одного из наиболее тяжёлых вирусных заболеваний, приводящего к гибели или инвалидности.
Как отметили врачи, заболевание может поразить детей в любом возрасте, однако оно распространяется преимущественно среди ребятишек в возрасте до 5 лет.
В течение длительного времени это заболевание было настоящим бичом для родителей во многих уголках мира. Вакцина против него появилась в 1950-х годах. Стартовавшая вакцинация детей привела к сокращению заболеваемости почти на 99%.
«Большую озабоченность среди врачей вызывает факт отказов родителей от вакцинации детей. И это при том, что лекарственных препаратов против полиомиелита не существует, а вакцинация позволяет предотвратить заболевание», — подчеркнули в Минздраве республики.