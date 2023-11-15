В Сунже Ингушетии проведены работы по устройству уличного освещения

Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации муниципалитета, на улице Ленина (участок от ул. Плиева до ул. Хашагульгова) расположены социально значимые объекты, что подчеркивает важность благоустройства этой общественной территории.

После проведения проверки состояния уличных сетей работы по обновлению и замене элементов освещения в городе продолжатся.

«Данные работы ведутся в целях создания комфортных условий проживания, обеспечения безопасных условий движения автотранспорта и пешеходов в вечернее и ночное время суток и улучшения эстетического облика улиц», — подчеркнули в мэрии города.