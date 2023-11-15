Нацпроекты

В Сунже Ингушетии проведены работы по устройству уличного освещения

0

В рамках реализации нацпроекта «Формирование комфортной городской среды» в городе Сунжа на улице Ленина были проведены работы по устройству элементов уличного освещения.

Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации муниципалитета, на улице Ленина (участок от ул. Плиева до ул. Хашагульгова) расположены социально значимые объекты, что подчеркивает важность благоустройства этой общественной территории.

После проведения проверки состояния уличных сетей работы по обновлению и замене элементов освещения в городе продолжатся.

«Данные работы ведутся в целях создания комфортных условий проживания, обеспечения безопасных условий движения автотранспорта и пешеходов в вечернее и ночное время суток и улучшения эстетического облика улиц», — подчеркнули в мэрии города.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Мэр Магаса провел встречу с детьми-сиротами
В Ингушетии запустили исламское радио
Единороссы Ингушетии проверили ход строительства ФОКа в Сунже
Вопрос трудоустройства ветеранов СВО возьмут на контроль в правительстве Ингушетии
В Магасе завершается благоустройство сквера на улице 65 лет Победы
В Ингушетии пресекли незаконную добычу гравия
Центр обслуживания клиентов Назрани филиала «Ингушэнерго» сменил адрес
Депутаты парламента Ингушетии приняли участие в патриотической акции ко Дню призывника
В Ингушетии подвели итоги республиканского турнира по боксу «Спорт против наркотиков»
В Назрани отключат свет из-за внеплановых ремонтных работ
Ингушские спортсмены завоевали три медали на всероссийских соревнованиях в Подмосковье

Главное

Яндекс.Метрика

 