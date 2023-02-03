В Сунже Ингушетии провели антинаркотическую акцию

Участники акции раздали представителям местной молодежи информационные буклеты антинаркотического содержания.

Как сообщили газете «Ингушетия» в мэрии города, целью данного мероприятия является профилактика злоупотребления, распространения наркотических и психоактивных веществ среди молодежи, пропаганда здорового образа жизни, стимулирование подростков и молодежи к сохранению и укреплению своего здоровья.