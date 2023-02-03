В Сунже Ингушетии провели антинаркотическую акцию
Отдел социальной политики администрации мэрии города Сунжа провел профилактическую акцию «Жизнь без наркотиков».
Участники акции раздали представителям местной молодежи информационные буклеты антинаркотического содержания.
Как сообщили газете «Ингушетия» в мэрии города, целью данного мероприятия является профилактика злоупотребления, распространения наркотических и психоактивных веществ среди молодежи, пропаганда здорового образа жизни, стимулирование подростков и молодежи к сохранению и укреплению своего здоровья.