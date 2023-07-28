Футбол

В Сунже Ингушетии провели футбольный матч в рамках марафона «Сила России»

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В Сунже Ингушетии провели футбольный матч в рамках Всероссийского спортивного марафона «Сила России».

В игре приняли участие начальник социального отдела администрации Сунженского района Ибрагим Гулиев совместно с президентом Ассоциации мини-футбола республики Джамалдином Урусхановым.

На поле городского стадиона Сунжи вышли команды «Хамхи» и «Сунжа». Товарищеский матч после упорного противостояния закончился со счётом 3:2. Лучшей оказалась команда «Хамхи».

Отмечается, что победителям вручили: за 1-ое место — грамоты и кубок, за 2-ое место — грамоты и мяч.

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