В Сунже Ингушетии провели футбольный матч в рамках марафона «Сила России»
В Сунже Ингушетии провели футбольный матч в рамках Всероссийского спортивного марафона «Сила России».
В игре приняли участие начальник социального отдела администрации Сунженского района Ибрагим Гулиев совместно с президентом Ассоциации мини-футбола республики Джамалдином Урусхановым.
На поле городского стадиона Сунжи вышли команды «Хамхи» и «Сунжа». Товарищеский матч после упорного противостояния закончился со счётом 3:2. Лучшей оказалась команда «Хамхи».
Отмечается, что победителям вручили: за 1-ое место — грамоты и кубок, за 2-ое место — грамоты и мяч.