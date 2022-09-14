В Сунже Ингушетии провели очередные мероприятия по легализации предпринимательской деятельности

Рейд по торговым точкам, расположенным на улице Свердлова, провели сотрудники отдела экономики и финансов администрации муниципального образования.

Отмечается, что проверка была проведена в отношении субъектов, ведущих предпринимательскую деятельность в сферах общественного питания, шиномонтажных услуг, продажи автозапчастей и др. Сотрудники провели проверку на предмет наличия регистрации в налоговом органе и оформления трудовых отношений.

В отношении субъектов-нарушителей составлены акты об обнаружении правонарушений, с последующим включением в реестр по видам сфер деятельности. Составленный административный материал будет направлен в правоохранительные органы для принятия мер ответственности по каждому субъекту.