Рейд

В Сунже Ингушетии провели очередные мероприятия по легализации предпринимательской деятельности

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Мэрия города Сунжа провела очередные мероприятия по выводу из тени предпринимательской деятельности.

Рейд по торговым точкам, расположенным на улице Свердлова, провели сотрудники отдела экономики и финансов администрации муниципального образования.

Отмечается, что проверка была проведена в отношении субъектов, ведущих предпринимательскую деятельность в сферах общественного питания, шиномонтажных услуг, продажи автозапчастей и др. Сотрудники провели проверку на предмет наличия регистрации в налоговом органе и оформления трудовых отношений.

В отношении субъектов-нарушителей составлены акты об обнаружении правонарушений, с последующим включением в реестр по видам сфер деятельности. Составленный административный материал будет направлен в правоохранительные органы для принятия мер ответственности по каждому субъекту.

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