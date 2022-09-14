В Сунже Ингушетии провели очередные мероприятия по легализации предпринимательской деятельности
Мэрия города Сунжа провела очередные мероприятия по выводу из тени предпринимательской деятельности.
Рейд по торговым точкам, расположенным на улице Свердлова, провели сотрудники отдела экономики и финансов администрации муниципального образования.
Отмечается, что проверка была проведена в отношении субъектов, ведущих предпринимательскую деятельность в сферах общественного питания, шиномонтажных услуг, продажи автозапчастей и др. Сотрудники провели проверку на предмет наличия регистрации в налоговом органе и оформления трудовых отношений.
В отношении субъектов-нарушителей составлены акты об обнаружении правонарушений, с последующим включением в реестр по видам сфер деятельности. Составленный административный материал будет направлен в правоохранительные органы для принятия мер ответственности по каждому субъекту.