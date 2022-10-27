В Сунже Ингушетии провели рейды по выявлению незарегистрированных предпринимателей

Как сообщили в мэрии, в ходе рейда проверили 16 объектов сферы предпринимательской деятельности. В отношении 9-ти незарегистрированных объектов в налоговом органе были составлены акты о правонарушениях по статье 14.1 КоАП РФ.

В администрации Сунжи особо отметили, что для осуществления законной предпринимательской деятельности необходимо в установленном порядке зарегистрировать юридическое лицо или приобрести статус индивидуального предпринимателя, либо зарегистрироваться в качестве плательщика налога на профессиональный доход (самозанятые).