Рейд

В Сунже Ингушетии провели рейды по выявлению незарегистрированных предпринимателей

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В Сунже сотрудники отдела экономики и финансов администрации города провели рейдовое мероприятие по постановке на учет незарегистрированных предпринимателей.

Как сообщили в мэрии, в ходе рейда проверили 16 объектов сферы предпринимательской деятельности. В отношении 9-ти незарегистрированных объектов в налоговом органе были составлены акты о правонарушениях по статье 14.1 КоАП РФ.

В администрации Сунжи особо отметили, что для осуществления законной предпринимательской деятельности необходимо в установленном порядке зарегистрировать юридическое лицо или приобрести статус индивидуального предпринимателя, либо зарегистрироваться в качестве плательщика налога на профессиональный доход (самозанятые).

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