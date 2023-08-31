Пожарная безопасность

В Сунже Ингушетии проверили пожарную безопасность избирательных участков

0

Пожарную безопасность избирательных участков самого молодого города Ингушетии проверил инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы чрезвычайного ведомства по Сунже, Карабулаку, Сунженскому и Джейрахскому районам Калой Дарсигов.

Обращалось внимание на оснащение помещений первичными средствами пожаротушения, на планы и пути эвакуации в случае возгорания. Также был проведен инструктаж с персоналом и розданы памятки.

«Избирательные участки проверяются с целью выявления и дальнейшего устранения руководителями объектов нарушений, создающих угрозу возникновения пожара. При проведении проверок особое внимание уделяется работе систем автоматической противопожарной защиты и оповещения, состоянию путей эвакуации», — цитирует Калоя Дарсигова пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Напомним, в единый день голосования 10 сентября текущего года в Ингушетии состоятся муниципальные выборы.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В столице Ингушетии проводятся работы по установке и монтажу решеток на ливневках
В селе Троицкое Ингушетии проведены работы по нанесению дорожной разметки вблизи школы
Ингушские единороссы проверили готовность лицея в Магасе к новому учебному году
До 10% ВРП Ингушетии формирует промышленное производство
Около 250 млн рублей в виде льготных займов получат предприятия Ингушетии
Мошенница под видом сотрудника банка похитила у жителя Ингушетии 48 тыс. рублей
Ингушетия помогает Токмакскому району Запорожья с подготовкой детей в школу
В ряде населенных пунктов Ингушетии на сутки отключат газ
Воспитанникам ДК села Плиево Ингушетии рассказали об опасности наркотиков
В Сунженском районе Ингушетии проверили готовность школ к угрозам террористического характера
В Ингушетии около школы нашли тело мужчины

Главное

Яндекс.Метрика

 