В Сунже Ингушетии проверили пожарную безопасность избирательных участков

Обращалось внимание на оснащение помещений первичными средствами пожаротушения, на планы и пути эвакуации в случае возгорания. Также был проведен инструктаж с персоналом и розданы памятки.

«Избирательные участки проверяются с целью выявления и дальнейшего устранения руководителями объектов нарушений, создающих угрозу возникновения пожара. При проведении проверок особое внимание уделяется работе систем автоматической противопожарной защиты и оповещения, состоянию путей эвакуации», — цитирует Калоя Дарсигова пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Напомним, в единый день голосования 10 сентября текущего года в Ингушетии состоятся муниципальные выборы.