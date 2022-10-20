В Сунже Ингушетии пройдет выставка-ярмарка «Дошо Гуйре»

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Во Дворце культуры города Сунжи 22 октября состоится самое главное мероприятие осени в сфере агропромышленного комплекса региона — выставка-ярмарка «Дошо Гуйре», приуроченная ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Как сообщили в администрации города, в рамках мероприятия пройдет церемония награждения отличившихся работников сельскохозяйственных организаций, а на площади перед Дворцом культуры состоится фестиваль мёда и продовольственная ярмарка, где будет представлена продукция местных сельхозтоваропроизводителей и выставка сельскохозяйственной техники.

Также в программе запланировано проведение акции по высадке на прилегающей к ДК территории саженцев медоносных деревьев. Начало мероприятия в 10:00.

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