В Сунже Ингушетии пройдет выставка-ярмарка «Дошо Гуйре»
Во Дворце культуры города Сунжи 22 октября состоится самое главное мероприятие осени в сфере агропромышленного комплекса региона — выставка-ярмарка «Дошо Гуйре», приуроченная ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
Как сообщили в администрации города, в рамках мероприятия пройдет церемония награждения отличившихся работников сельскохозяйственных организаций, а на площади перед Дворцом культуры состоится фестиваль мёда и продовольственная ярмарка, где будет представлена продукция местных сельхозтоваропроизводителей и выставка сельскохозяйственной техники.
Также в программе запланировано проведение акции по высадке на прилегающей к ДК территории саженцев медоносных деревьев. Начало мероприятия в 10:00.