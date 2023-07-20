В Сунже Ингушетии пройдут соревнования по стрельбе из лука

Кавказская дистанция — это вид соревнований лучной стрельбы традиционного характера, который пользуется популярностью у жителей Кавказа, он требует от стрелков максимальной концентрации и точности, и позволяет проявить мастерство владения луком на постоянно увеличивающемся расстоянии.

По правилам соревнований участнику дается возможность сделать 3 выстрела с расстояния 30 метров, если стрелок попадает, дистанция увеличивается еще на 3 метра, и так до 3-х промахов.

Как сообщили в Федерации стрельбы из лука и арбалета республики, к участию в соревнованиях допускаются все бесприцельные классы и спортсмены, умеющие обращаться со стрелковым инвентарем, допущенные мандатной комиссией. Запрещено использовать кликер и прицел.

В этом году среди фаворитов соревнований будет отбираться представитель Ингушетии на ежегодный Фестиваль культуры и спорта народов Юга России, который является одним из крупнейших спортивных событий, где представляются народы разных регионов. Это прекрасная возможность представить Ингушетию на федеральном уровне и соперничать с лучшими спортсменами.

Чтобы принять участие в соревновании, необходимо прийти 22 июля на МКУ «Стадион имени Дьякова города Сунжа». Начало регистрации — 10 часов, официальная пристрелка — 10:30 мск, начало соревнований — 11 часов.

Для получения дополнительной информации необходимо связаться с ответственным организатором соревнований по телефону +7 962 643-64-33.