В Сунже Ингушетии установили знаки, запрещающие выходить на лёд городского пруда

Как сообщили в мэрии города, жителям раздали памятки о мерах предосторожности и правилах поведения на льду.

Особый акцент был сделан на предостережениях в адрес рыбаков, любителей подводной ловли.

Так, во время рыбалки ни в коем случае нельзя создавать много лунок на ограниченной площади, собираться большими группами. Каждому рыбаку необходимо брать с собой спасательные приспособления.