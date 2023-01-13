Безопасность

В Сунже Ингушетии установили знаки, запрещающие выходить на лёд городского пруда

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Спасатели установили по периметру пруда в Сунже предупреждающие знаки «Выход на лёд запрещён!».

Как сообщили в мэрии города, жителям раздали памятки о мерах предосторожности и правилах поведения на льду.

Особый акцент был сделан на предостережениях в адрес рыбаков, любителей подводной ловли.

Так, во время рыбалки ни в коем случае нельзя создавать много лунок на ограниченной площади, собираться большими группами. Каждому рыбаку необходимо брать с собой спасательные приспособления.

 

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