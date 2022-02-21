В Сунже обновили подъездную дорогу к железнодорожному вокзалу протяженностью 1,1 км
В городе Сунжа в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» завершили капремонта подъездной дороги к железнодорожной станции «Слепцовская» от ФАД «Кавказ» протяженностью 1,1 км, сообщил газете «Ингушетия» министр автомобильных дорог региона Батыр Хаматханов.
«Подрядчики выложили два слоя асфальтобетонного покрытия, сделали стоянку перед вокзалом, а также обустроили съезды. Улица Рабочая является главной дорожной артерией в Сунже, которая проходит через весь город. На указанной улице находится большое количество социально-значимых объектов. Мы уверены, что ремонт данной улицы обеспечит комфортное и безопасное передвижение как автотранспорту, так и пешеходам» — сказал Хаматханов.
Нацпроект «Безопасные качественные дороги» призван сделать дороги страны комфортными и безопасными. Основная цель — снизить смертность в результате ДТП в 3,5 раза. Нацпроекты, инициированные Президентом Владимиром Путиным, стартовали в 2019 году.