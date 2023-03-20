В Сунже обсудили онлайн-голосование по выбору объектов для благоустройства

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В Сунже Ингушетии обсудили всероссийское онлайн-голосование по выбору приоритетных объектов для благоустройства в следующем году. Эти вопросы были подняты на встрече сотрудников мэрии города с руководителями образовательных объектов Сунжи в СОШ № 2.
 

Как сообщили в администрации муниципального образования, на голосование будет вынесено 9 объектов города, планируемых к благоустройству в 2024 году: улица Р. Люксембург (от ул. Висатова до ул. Надречная); улица Р. Люксембург (от ул. Висаитова до ул. Осканова); улица Б. Богатырева (от ул. Менделеева до парка «Семейного отдыха»); сквер на улице Сайнароева; улица Плиева (от ул. Победы до ул. Нурадилова); улица Плиева (от ул. Б. Богатырева до ул. Победы); улица Висаитова (от Победы до ул. Б. Богатырева); п. Восточный, аллея; улица Грузинская (от ул. Аланская до ГБДОУ «Радуга детства»).

Отмечается, что голосование пройдёт на странице za. gorodsreda. ru с использованием платформы обратной связи на «Госуслугах» с 15 апреля по 15 мая текущего года

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