В Сунже отключили свет из-за утечки газа и угрозы взрыва на заправке

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Власти Сунжи приняли решение отключить электроснабжение и оцепить часть территории в связи с утечкой на газозаправочной станции на улице Хашагульгова, сообщили газете «Ингушетия» в местной администрации.

«В целях обеспечения безопасности из-за угрозы взрыва ограничено электроснабжение в части города. В зоне отключения водонасосная станция на улице Харланова, которая питается от электричества», — сказал представитель мэрии.

Он отметил, что на данный момент ведутся необходимые мероприятия по оценке риска последствий сильных ливней и утечки газа.

Предположительно, аварию планируется устранить до 14 часов.

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