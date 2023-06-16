В Сунже отключили свет из-за утечки газа и угрозы взрыва на заправке
Власти Сунжи приняли решение отключить электроснабжение и оцепить часть территории в связи с утечкой на газозаправочной станции на улице Хашагульгова, сообщили газете «Ингушетия» в местной администрации.
«В целях обеспечения безопасности из-за угрозы взрыва ограничено электроснабжение в части города. В зоне отключения водонасосная станция на улице Харланова, которая питается от электричества», — сказал представитель мэрии.
Он отметил, что на данный момент ведутся необходимые мероприятия по оценке риска последствий сильных ливней и утечки газа.
Предположительно, аварию планируется устранить до 14 часов.