В Сунже отключили свет из-за утечки газа и угрозы взрыва на заправке

«В целях обеспечения безопасности из-за угрозы взрыва ограничено электроснабжение в части города. В зоне отключения водонасосная станция на улице Харланова, которая питается от электричества», — сказал представитель мэрии.

Он отметил, что на данный момент ведутся необходимые мероприятия по оценке риска последствий сильных ливней и утечки газа.

Предположительно, аварию планируется устранить до 14 часов.