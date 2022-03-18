В Сунже по просьбе местных жителей в переулке Мочиева сделали покрытие из ПСГ

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Дорожники провели работы по укладке гравийного покрытия в переулке Мочиева в городе Сунжа Ингушетии по просьбе местных жителей, сообщает пресс-служба Минавтодора региона.

«Дорожники сделали гравийное покрытие в переулке Мочиева в Сунже. Все необходимые работы на данном участке дороги выполнены в полном объеме, указанное поручение полностью исполнено», — говорится в сообщении.

Также Минавтодором Ингушетии в сельском поселении Плиево на улице Партизанской выполнена укладка асфальтобетонного покрытия, устроены съезды. Кроме того, проведены работы по установке уличного освещения вдоль всей улицы.

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