В Сунже построят почти 6,3 км новых водопроводных сетей

«Строительство водопроводных сетей уже начато на улице Слепцовская. Это центральная улица на территории, от которой линии будут прокладывать до других участков. Общая протяжённость прокладываемых сетей составит 6 тыс. 286 метров. Помимо Слепцовской, чистую питьевую воду подведут к девяти улицам», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, подрядная организация провела технологические работы для укладки полиэтиленовой трубы диаметром 150 мм. Новые водопроводные сети позволят обеспечивать стабильное водоснабжение жителей северной части города.

В текущем году Глава региона Махмуд-Али Калиматов поручил Минэнерго выделить средства на замену истощенных двигателей и насосов на водозаборных сооружениях. В настоящее время эти объекты уже превысили свой предельный ресурс.

«Все проблемные объекты были подвергнуты детальному анализу и документированы в актах, отправленных в Министерство строительства Ингушетии с целью составления расчетов затрат на восстановительные работы. Эти акты охватывают такие города, как Назрань и Сунжа», — добавили в ведомстве.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что в рамках плана модернизации коммунальной инфраструктуры на 2024 на территории Ингушетии подготовлены проекты, направленные на улучшение системы водоснабжения. Предполагается, что мероприятия будут осуществляться на общую сумму 841 миллиона рублей.