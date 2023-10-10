Благоустройство

В Сунже построят почти 6,3 км новых водопроводных сетей

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В городе Сунжа Ингушетии до конца 2023 года проложат водопроводные линии на десяти улицах для обеспечения стабильного водоснабжения, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе администрации Главы и правительства региона.

«Строительство водопроводных сетей уже начато на улице Слепцовская. Это центральная улица на территории, от которой линии будут прокладывать до других участков. Общая протяжённость прокладываемых сетей составит 6 тыс. 286 метров. Помимо Слепцовской, чистую питьевую воду подведут к девяти улицам», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, подрядная организация провела технологические работы для укладки полиэтиленовой трубы диаметром 150 мм. Новые водопроводные сети позволят обеспечивать стабильное водоснабжение жителей северной части города.

В текущем году Глава региона Махмуд-Али Калиматов поручил Минэнерго выделить средства на замену истощенных двигателей и насосов на водозаборных сооружениях. В настоящее время эти объекты уже превысили свой предельный ресурс.

«Все проблемные объекты были подвергнуты детальному анализу и документированы в актах, отправленных в Министерство строительства Ингушетии с целью составления расчетов затрат на восстановительные работы. Эти акты охватывают такие города, как Назрань и Сунжа», — добавили в ведомстве.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что в рамках плана модернизации коммунальной инфраструктуры на 2024 на территории Ингушетии подготовлены проекты, направленные на улучшение системы водоснабжения. Предполагается, что мероприятия будут осуществляться на общую сумму 841 миллиона рублей.

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