Строительство

В Сунже появится оздоровительный центр с бассейном и спортзалом

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В городе Сунжа дан старт строительству первого оздоровительного и спортивного комплекса для детей, сообщили газете «Ингушетия» в администрации муниципалитета.

«По информации городской администрации, первый в муниципальном образовании двухэтажный детский центр начали возводить на улице Хашагульгова за счет привлечения внебюджетных источников», — сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, площадь нового объекта составит более 500 кв. метров.

Глава города Аслан Умаров вместе с инвестором Асланом Баркинхоевым выехал на стройплощадку. Инвестор рассказал, что в оздоровительном комплексе будет детский бассейн, душевые кабины, залы для гимнастики, бокса и других видов спорта.

Инвестпроект реализуют в целях пропаганды и популяризации массового и любительского спорта и приобщения населения к регулярным занятиям физической культурой.

Новый комплекс власти города намерены ввести в эксплуатацию в 2025 году.

Ранее сообщалось, что в Сунже в 2023 году построят физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном и локальными очистными сооружениями.

Контрактная стоимость объекта — свыше 300 млн руб. Работы ведутся благодаря реализации национального проекта «Демография».

По данным регионального Минстроя, ФОК будет трехэтажным, общей площадью свыше 4 тыс. м и пропускной способностью 130 мест.

По инициативе Главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова, проектировщики предусмотрели залы для борьбы, душевые, массажный кабинет, кабинет врача, информационный, тренажерный, фитнес- залы и многое другое. Кроме того, планируется строительство плавательного бассейна площадью 250 кв. м из 5 дорожек протяженностью 25 метров, полосы препятствий, тира и трибун для родителей воспитанников.

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